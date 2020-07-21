Комета Neowise все ближе к нашей планете и люди не устают делиться потрясающими фото

Жители Земли продолжают наблюдать невероятное зрелище – приближающуюся к нашей планете комету Neowise, которую сейчас можно увидеть невооруженным глазом.

“источник” собрал фото кометы в ночном небе, которыми делятся пользователи Instagram.

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Отметим, на минимальном расстоянии от Земли комета пройдет 23 июля. В городе из-за светового загрязнения ее может быть сложно увидеть без дополнительных средств. А вот в пригороде бинокль или телескоп могут и не понадобиться. Ярче всего ее было видно 11-14 июля.

В следующий раз земляне смогут увидеть Neowise только через 6 800 лет.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появилось видео, как комета Neowise выглядит из космоса.

Также мы публиковали фото кометы Neowise, снятые в разных уголках нашей планеты. Это одна из немногих комет, которую можно увидеть невооруженным глазом в наше время.