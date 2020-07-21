Луцкий террорист отпустил бабушку, беременную и ребенка

В Луцке террорист Максим Кривош (“Плохой”), который во вторник, 21 июля, захватил в заложники автобус с пассажирами, отпустил пожилую женщину, беременную женщину и ребенка.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, говорится в сообщении Telegram-канала Клименко Time.

“Владимир Зеленский лично говорил с мужчиной, захватившим заложников в Луцке, после чего тот отпустил трёх человек”, – заявил Тимошенко.

Освобождение трех заложников подтвердил в своем Twitter также министр внутренних дел Арсен Аваков.

“Коваль забрал трех заложников”, – написал он.

О решении террориста освободить трех человек также сообщили очевидцы, которые видели, как террорист выпустил из автобуса бабушку, беременную женщину и ребенка.

Как сообщал “источник”, одна из заложниц, которая находится в захваченном в Луцке террористом Максимом Кривошем автобусе, позвонила журналистам и сообщила, что им дали полчаса времени и просила чтобы журналисты требовали видеообращения от президента Украины Владимира Зеленского.

Также в эфире “источник TV” журналист Юрий Бутусов раскрыл детали своего разговора с захватчиком заложников в Луцке Максимом “Плохим” Кривошем.

В сети опубликовали видео с террористом Максимом Кривошем, который захватил автобус с пассажирами в Луцке 21 июля.