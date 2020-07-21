Биполярное расстройство: что известно о болезни, подкосившей Канье Уэста, Мэрайю Кэри и Ван Дамма

Слезы на публике, параноидальные публикации в соцсетях и спорные высказывания Канье Уэста указывают на обострение биполярного аффективного расстройства (БАР), которое рэперу диагностировали в 2018 году. Эксцентричный участник президентской гонки-2020 – не единственная знаменитость с этим диагнозом. Рассказываем, как проявляется расстройство и кто из известных личностей вынужден бороться с его симптомами.

Канье УэстФото: Getty Images

Согласно Международной классификации болезней 10 пересмотра (МКБ-10), биполярное расстройство является серьезным психическим заболеванием и вызывает сильные колебания настроения (маниакальные и депрессивные эпизоды). В состоянии депрессии люди чувствуют грусть, теряют интерес к жизни и удовольствие от привычных занятий. Когда фаза депрессии сменяется манией, больные могут испытывать эйфорию, становятся необычайно активными и энергичными. Экстремальные перепады настроения могут влиять на сон, поведение и способность ясно мыслить. Мания также может вызвать отрыв от реальности (психоз) и потребовать госпитализации. Так, после отмены концертного тура The Life of Pablo в 2016 году, Канье Уэсту потребовалась неотложная психиатрическая помощь. Позже рэпер рассказал, что в этом состоянии стал “полностью параноидальным”. “Кажется, что все вокруг заговор. Ты чувствуешь, что правительство вкладывает в твою голову чипы. Чувствуешь, что тебя записывают. Ты почти никому не доверяешь”, – объяснил он на шоу Дэвида Леттермана.

Сегодня БАР считается пожизненным состоянием, но контролировать перепады настроения можно с помощью лекарств и психотерапии. Известно, что Канье Уэст отказывается лечить расстройство, опасаясь за свою креативность. “Для него лекарства не вариант, потому что они меняют его личность”, – рассказала в интервью Vogue Ким Кардашьян, жена Уэста. Другие звезды, однако, не стали отвергать помощь врачей.

Мэрайя Кэри

Почти 20 лет потребовалось певице Мэрайе Кэри, чтобы публично признать биполярной расстройство, которое ей диагностировали в 2001 году. Долгое время звезда думала, что у нее тяжелое расстройство сна. Во время эпизодов мании она работала по ночам, была раздражительной и панически боялась подвести людей, а в период депрессии страдал от одиночества, грусти и чувства вины за неспособность строить карьеру. “Я не хотела в это верить. До недавнего времени я жила в отрицании, изоляции и в постоянном страхе, что кто-то разоблачит меня. Это было слишком тяжелое бремя. Но я обратилась за помощью и лечилась, меня окружали позитивные люди, и я вернулась к тому, что люблю – писать песни и сочинять музыку, – рассказала звезда в интервью People в 2018 году. – Я принимаю хорошие лекарства, с ними я не чувствую себя слишком уставшей, вялой или чем-то в этом роде. Найти баланс – самое главное”.

Мэрайя КэриФото: https://www.instagram.com/mariahcarey/

Кэтрин Зета-Джонс

В 2010 году Майкл Дуглас начал лечение от рака гортани, и связанный с болезнью мужа стресс подкосил душевное состояние оскароносной актрисы. В 2011 году Кэтрин Зета-Джонс обратилась в психиатрическую клинику для лечения биполярного расстройства. Звезда выступила против стигматизации психических заболеваний и откровенно рассказала о диагнозе. “У моих эмоций есть название, профессионал объяснил мне симптомы, и это – огромное облегчение. У меня бывают невероятные подъемы и очень тяжелые падения. Моя цель – держаться посредине, – рассказала она в интервью журналу Good Housekeeping. – Я не из тех людей, которые кричат о личных проблемах на всю округу, но раз уж мое биполярное расстройство стало публичным, знайте, что оно полностью контролируемо”.

Кэтрин Зета-ДжонсФото: https://www.instagram.com/catherinezetajones/

Кэрри Фишер

Покойная актриса, сыгравшая принцессу Лею в “Звездных войнах”, в молодости страдала от алкогольной и наркотической зависимости, из-за чего диагностика БАР затянулась. Лишь накануне тридцатилетия, после года трезвой жизни, актриса узнала о причинах экстремальных перепадов настроения. Диагноз не удивил звезду, ведь от БАР также страдал ее отец, эстрадный певец Эдди Фишер. “Маниакальная фаза непредсказуема, – говорила Кэрри о своем расстройстве. – В прошлый раз я обрезала волосы, сделала татуировку и хотела принять иудаизм”. В интервью Huffington Post Фишер отметила, что жизнь с биполярным расстройством требует выносливости и смелости, и каждый, кто живет и функционирует с этой болезнью, “должен гордиться, а не стыдиться”.

Кэрри ФишерФото: Flickr

Деми Ловато

Булимия, наркозависимость и самоповреждения – лишь некоторые из проблем, из-за которых певица Деми Ловато попала в реабилитационный центр в возрасте 22 лет. В 2015 году врачи диагностировали девушке биполярное расстройство, и она решила использовать свою известность, чтобы пропагандировать лечение болезни. “У меня была биполярная депрессия, и я не знала, что со мной не так. В моем мозгу был химический дисбаланс, но поскольку я не говорила людям, что мне нужно, я стала заниматься самолечением и вела себя очень нездорово, – говорила звезда в интервью журналу Women’s Health. – Сейчас я в порядке. Можно хорошо жить, хорошо себя чувствовать и обрести счастье с БАР или любым другим психическим заболеванием, с которым вы боретесь”.

Фото: https://www.instagram.com/ddlovato/

Жан-Клод Ван Дамм

Прежде чем получить диагноз БАР в 1998 году, звезда боевиков прошел через четыре неудачных брака, кокаиновую зависимость и арест за вождение в нетрезвом виде. В интервью E!Online Ван Дамм признался, что страдал от перепадов настроения с самого детства, долгое время боролся с ними с помощью тренировок, но лишь правильно подобранное лекарство помогло ему стабилизировать состояние. Актеру назначили вальпроат натрия – препарат, который также используется для лечения эпилепсии. “Просто нужно немного соли, и БУМ! Через неделю я чувствую, как это проходит. Вся суматоха вокруг меня, весь водоворот, который меня окружал, становится как тихое озеро”, – рассказал актер.

Жан-Клод Ван ДаммФото: https://www.instagram.com/jcvd/

Также среди звезд, публично заявлявших о диагнозе БАР, – Фрэнк Синатра, Селена Гомес, Стивен Фрай, Мэл Гибсон, Линда Хэмилтон, Рассел Брэнд, Сия и Биби Рекса.