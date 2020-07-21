Заложница рассказала о недовольстве луцкого террориста и требовании к Зеленскому

Одна из заложниц, которая находится в захваченном в Луцке террористом Максимом Кривошем автобусе, позвонила журналистам и сообщила, что им дали полчаса времени и просила чтобы журналисты требовали видеообращения от президента Украины Владимира Зеленского.

Она позвонила в 16.37 в редакцию сайта “Первый”, сообщается, что, вероятно, она сделала это по требованию террориста.

Женщина просила, чтобы журналисты нашли Зеленского и убедили его записать видеообращение. На вопрос журналистов как себя чувствуют заложники, женщина ответила, что хорошо. Она добавила, что Кривош недоволен сообщениями в прессе, что он, якобы лечился в психиатрической лечебнице.

“Делают из него больного. Чтобы он был больным. Он говорит, что он не лежал в больнице. Написали Бог знает что, а он сердится из-за этого … Зачем они его нервируют? Пишите… Поднимите же Зеленского. И Авакова, ж**ы свои пусть поднимут“, – сказала заложница.

Она добавила, что Зеленский должен первым опубликовать видеообращение.

“Зеленский, чтобы первым обращение выложил. Там несложные требования. И сказать, чтобы посмотрели фильм. Это тяжело? Уже не хочу даже говорить ни с кем. Сколько мы можем вас просить? … На его странице пусть сделает это видео, это 5 минут времени займет! 5 минут – и спасти столько людей!“, – говорит в отчаянии женщина.

Как сообщал “источник”, в Луцке на брифинге по поводу захвата автобуса с заложниками Максимом Кривошем (“Плохим”), министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что террорист никогда не лечился в психиатрической больнице.