Мадонна рассказала, как в России ей выписали штраф в $1 млн. Местные СМИ обвинили певицу во лжи

Эпатажная Мадонна вдруг вспомнила в соцсетях, как после концерта в России ее пытались оштрафовать на сумму в $1 миллион за гей-пропаганду. Местные СМИ поспешили с ответом и обвинили певицу в недостоверном изложении фактов и попытке хайпонуть на громкой новости.

Как отметила артистка в Twitter, инцидент якобы произошел после ее концерта в Санкт-Петербурге в 2012 году. “Я произнесла эту речь на концерте в Санкт-Петербурге 8 лет назад, – написала Мадонна. – Власти оштрафовали меня на $1 млн за поддержку ЛГБТ-сообщества. Я так и не заплатила”.

На видео Мадонна произносит следующие слова: “Я путешествую по миру и вижу, что люди начинают все больше бояться тех, кого считают другими. Что люди становятся все менее толерантны. Но мы можем это изменить. У нас есть на это силы. И мы не должны делать это путем насилия. Мы должны донести это с помощью любви”. В ответ на слова певицы зрители подняли радужные флаги ЛГБТ-сообщества.

Местные СМИ тут же ответили на историю Мадонны, и, похоже, певица действительно приврала. Как пишет Esquire, согласно действующим законам РФ, штраф за гей-пропаганду для физического лица составляет 5 тысяч рублей ($70). Более того, власти якобы не имели никакого отношения к ситуации.

Мадонну и организатора ее концерта действительно пытались засудить, что правда, лишь некие представители движений “Народный собор” и “Профсоюз граждан России”. После концерта они обвинили артистку в пропаганде гомосексуализма, педофилии, а также оскорблении чувств верующих. Активисты потребовали компенсацию в размере 333 млн рублей. Естественно, такой иск суд отклонил.