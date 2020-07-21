Китайская кошка Нана стала звездой интернета из-за своих смешных гримас – фото

Британская короткошерстная кошка, которая живет у жителя Китая, стала настоящей звездой соцсетей из-за своей способности придавать своей мордочке забавные выражения.

Об этом рассказывает Bored Panda.

В популярной в Китае соцсети Weibo у Наны 75,2 тысячи подписчиков, которые с нетерпением ждут ее новых фотографий и видео.

У кошки большие голубые глаза и густая светлая шерсть. На мордочке отображаются ее эмоции – удивление, радость, настороженность.

Британские короткошерстные очень умны и спокойны, поэтому хорошо ладят с другими домашними животными. Однако их здоровье достаточно хрупкое, они требуют внимания и правильного ухода.

Как рассказывал “источник”, хозяин забавного пса породы корги делится его фотографиями в сети – они поднимут настроение даже в самый мрачный день.