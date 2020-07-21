Актер сериалов “Кріпосна” и “Спіймати Кайдаша” примет участие в новом сезоне “Танців з зірками”

Актер Тарас Цымбалюк, звезда сериалов “Кріпосна” и “Спіймати Кайдаша”, примет участие в новом сезоне шоу “Танці з зірками”, который ожидается на экранах уже осенью 2020 года.

Приняв челлендж от экс-солистки “ВИА Гры” Санты Димопулос, актер сообщил своим фолловерам в Instagram, что отправляется на паркет нового танцевального сезона. В свою очередь, Цымбалюк передал эстафету актриса Дарье Петрожицкой, звезде сериала “Папік”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk) 21 Июл 2020 в 5:01 PDT

В кино Тарас Цымбалюк снимается с 2011 года. За это время актер сыграл более 30 ролей в сериалах и полнометражном кино. Наиболее успешными с его участием стали сериалы “Пес-2” (2016), “СуперКопи” (2016), “Кріпосна” (2019), “Спіймати Кайдаша” (2020).

Напомним, до этого создатели нового сезона “Танців з зірками” назвали уже троих звездных участников. На паркет помимо Тараса Цымбалюка выйдут певец Олег Винник и экс-участницы группы “ВИА Гра” – Надежда Мейхер и Санта Димопулос.