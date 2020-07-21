В автобусе беременная и ребенок: что известно о заложниках Кривоша в Луцке

В маршрутном автобусе, который в центре Луцка захватил вооруженный автоматом и гранатами Максим Кривош, находится около 20 людей, среди которых — женщины и подросток.

Об этом сообщает 24 канал, цитируя людей, которым удалось пообщаться с заложниками луцкого террориста.

Как сообщила Анастасия Михальчук, утром ее матери позвонили женщина и мужчина, которые находятся в автобусе. Заложница сильно волновалась, вероятно террорист держал пистолет возле ее головы.

По словам собеседника 24 канала Александра Думанского, в автобусе также находятся его мама Руслана и 15-летний брат. Он добавил, что злоумышленник забирал телефоны у пассажиров.

Ранее сам террорист в переписке с журналистами написал, что в автобусе находится много людей, среди которых – беременная женщина.

Как ранее сообщал “источник”, у Максима Кривоша, который захватил автобус с заложниками в Луцке, отец изобретатель.