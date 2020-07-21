Коронавирус: на встрече Зеленского с Соммаругой произошел забавный эпизод

На встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой произошел забавный эпизод.

Его зафиксировал фотокорреспондент “источника” Александр Гончаров.

Как видно на фото Гончарова, члены швейцарской делегации расположились на социально безопасной дистанции друг от друга. А представители Украины – нет.

Зеленский принимал Соммаругу возле Мариинского дворца.

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Напомним, что с весны 2020 года мир охватила пандемия коронавирусной инфекции Covid-19. В связи с этим во многих странах приняты карантинные меры, в числе которых – обязательное ношение медицинской маски в публичных местах и соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра.

Как ранее сообщал “источник”, в понедельник, 20 июля, начался первый в истории Украины визит в Украину главы Швейцарии – президента конфедерации Симонетты Соммаруги.