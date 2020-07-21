В США выставили на продажу самое быстрое авто в мире – разгоняется до 644 км в час, фото

В США продается автомобиль-ракета, который в 2010 году поставил рекорд скорости, разогнавшись свыше 400 миль в час (644 км/ч) на соляном озере Бонневиль.

Об этом сообщают на онлайн-аукционе Bring a Trailer.

Этот автомобиль оснащен бензиновым двигателем внутреннего сгорания V8 от Cadillac с 16 топливными форсунками, двумя турбонагнетателями Garrett и жидкостным интеркулером. Его двигатель агрегатирован с пятиступенчатой коробкой передач с системой пневматического переключения. В оснащение машины также входит задний мост Winters с возможностью быстрой замены главной пары.

Авто имеет углепластиковые тормозные диски сзади и два тормозных парашюта. Кузов изготовлен из алюминия.

Этот автомобиль установил несколько рекордов скорости. В сентябре 2010 года автомобиль разогнался до 409,170 миль/ч (658,496 км/ч). Для сравнения: максимальная скорость самого быстрого серийного авто­мобиля планеты Bugatti Chiron ограничена 440 км/ч.

Последние десять лет автомобиль не использовался и нуждается в техническом обслуживании.

Максимальная ставка на этот лот составила пока 19 000 долларов. До конца аукциона осталось семь дней.

Как сообщал “источник”, владелец автомобиля, на котором якобы ездил на съемках сериала “Слуга народа” актер Владимир Зеленский, продает “президентскую” машину.