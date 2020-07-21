Лисы тоже боятся щекотки – и это видео с их “смехом” взорвало интернет

В сети набирает популярность видео, на котором дрессировщик щекочет своих подопечных лис — животные при этом заразительно “смеются”.

Эти кадры впервые опубликовала в Twitter некоммерческая организация “Save A Fox”, целью которой является спасение лис с меховых ферм, сообщает издание NDTV.

Видео собрало колоссальные 18 миллионов просмотров в социальных сетях. На снятых кадрах три лисы – по имени Финнеган, Дикси и Викси – кажутся веселыми, когда дрессировщик щекочет их и прижимает к себе.

If you’ve never heard a fox laugh, you’re welcome!

pic.twitter.com/jOLVddXWJ1 — mollyfprince (@mollyfprince) June 29, 2020

Как сообщал “источник”, в Индии во время празднования годовщины свадьбы в лесу появилась незваная гостья – обезьяна, которая похитила праздничный торт. После этого она стала звездой интернета.