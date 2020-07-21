На Киев обрушился мощный ливень – затапливает улицы и валит деревья: фото и видео

Во вторник, 21 июля, в Киеве резкое ухудшились погодные условия – на город обрушились шквальные порывы ветра и хлынул ливень.

Как сообщает Telegram-канал “Киев Сейчас”, ветер в столице повалил деревья, а дождевая вода заливает улицы.

“На Борщаговской дерево упало на авто и перекрыло дорогу”, – сказано в подписи к опубликованной фотографии.

В сети также публикуют видео непогоды, которая началась с сильных порывов ветра. Затем все небо затянуло тучами и обрушился мощный ливень.

Как сообщал “источник”, в городе Нижние Серги (Свердловская область, РФ) вечером 20 июля из-за сильных ливней вышли из берегов две реки. Вода хлынула по улицам и сносила гаражи, машины, деревья и даже железный пешеходный мост.