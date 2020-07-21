Ученые заявили о новом симптоме коронавируса – проявляется на языке, фото

Испанские исследователи обнаружили, что у трети пациентов с COVID-19 и кожными высыпаниями на руках и ногах также произошли изменения в полости рта.

О результата исследования сообщает издание Daily Mail.

Команда ученых исследовала в больнице 21 пациента с коронавирусом, у которых была кожная сыпь. Как оказалось, эти пятна обычно появляются через две недели после того, как у людей впервые появились более известные симптомы – повышение температуры или одышка.

Шесть пациентов имели высыпания на коже и небольшие пятна на слизистых оболочках, таких как рот, нос и горло. Все они были в возрасте от 40 до 69 лет, четыре из шести были женщинами.

“Несмотря на увеличение количества сообщений о кожных высыпаниях у пациентов с COVID-19, постановка этиологического диагноза является сложной задачей”, – пишут авторы.

Как сообщал “источник”, ранее в перечне американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) появились новые симптомы коронавируса, среди которых – насморк и диарея.