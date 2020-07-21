Максим Кривош (Плохой) рассказал, как хотел стать “крутым”: за что сидел захватчик автобуса в Луцке

Максим Кривош (под псевдонимом “Плохой”), который захватил автобус с пассажирами в Луцке, находился в местах лишения свободы.

Об этом сообщает издание “Волынские новости” со ссылкой на собственные источники.

Кривош Максим Степанович отсидел несколько сроков. Именно в тюрьме он написал свою книгу “Философия преступника”.

Он часто бывал в Луцке, имеет много знакомых и даже после выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции. По словам людей, которые его опознали, мужчина производил впечатление адекватного человека, правда странного. Он часто менял номера телефонов и мало говорил о себе конкретную информацию.

Также ранее стало известно, что Кривош принудительно лечился в психиатрической больнице.

По информации издания “Сила правды”, тираж его книги – 400 экземпляров, 560 страниц, издательство неизвестно. Похоже, книга автобиографическая и содержит реальные факты из жизни Максима.

В своей книге мужчина пишет, что:

Рос в семье интеллигентов, но в детстве насмотрелся боевиков и “решил стать крутым”. Поэтому в 11 классе был задержан на рынке с ружьем, однако благодаря связям отца дело закрыли.

Учился в духовной семинарии, но через несколько месяцев разочаровался в церкви.

Был осужден на восемь лет лишения свободы за создание и управление бандой, наказание отбывал во Львовской области.

После первого шестричного заключения вышел на свободу в 24 года.

Цитата из книги: “Досье моих подвигов, собранное ментами, позволило суду впаять мне, 18-летнему, шесть лет лишение свободы. Это был мой первый срок, который я отсидел до звонка”.

Отмечают, что он родом из Луцка, вырос на улице Дружбы народов. Отец работал или еще работает в политехе, а мама погибла в ДТП. Также у него в Луцке проживает брат. Прописан он официально в Дубно, поскольку он там женился.

Напомним, что в центре Луцка Кривош захватил автобус. В Telegram-канале “Инсайдер UA” пишут, что среди пассажиров есть дети и беременные – они в заложниках. Злоумышленник угрожает взорвать транспорт в случае штурма полиции.

Как сообщал “источник”, захватчик заложников в Луцке “Максим Плохой” (он же Максим Кривош) выдвинул “философские” требования.