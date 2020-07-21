Что происходит в Кирилловке после шторма: свежие фото и видео с пляжей

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области после шторма царит полный штиль, потому отдыхающих очень много.

Об этом сообщает “РИА Мелитополь”.

Напомним, что 20 июля там бушевал шторм и шел дождь, а пляжи опустели. Но уже на следующий день на небе не одного облака. Погода в Кирилловке жаркая и солнечная.

Температура воздуха на курорте составляет 29 градусов, дует небольшой юго-западный ветер. Температура воды также комфортная – 24 градуса.

На пляжи приехали понежится на солнышке туристы. Людей у берега достаточно много – яблоку упасть некуда. Все купаются, загорают и развлекаются.

Как сообщал “источник”, украинцы продолжают жаловаться на обилие медуз и морских блох в Азовском море.