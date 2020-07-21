Наглая обезьяна украла торт на празднике – и это сделало ее звездой, видео

В Индии во время празднования годовщины свадьбы в лесу появилась незваная гостья – обезьяна, которая похитила праздничный торт.

Как сообщает издание NDTV.com, видео этого происшествия, опубликованное сотрудником индийской лесной службы Сюзантой Нандой, стало вирусным и получило тысячи репостов.

На опубликованных кадрах видно, как во время праздничной церемонии, которая проходит в лесной местности, мужчина собирается разрезать торт на валуне. В это время появилась обезьяна, которая после того, как мужчина отрезал кусок пирога, схватила оставшуюся часть и убежала.

Кража произошла мгновенно и шокированные люди только проводили похитительницу взглядом.

“Празднование годовщины свадьбы в лесу – это интересный опыт, сюрпризы гарантированы”, – написала Сюзанта Нанда в подписи к видео.

Как сообщал “источник”, ранее в Индии обезьяны развалили стену, которая обрушилась на мать с четырьмя детьми.