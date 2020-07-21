Люди хейтят новую песню Jerry Heil, и дело даже не в русском языке

Певица Jerry Heil (Яна Шемаева) пожаловалась на хейт в адрес ее новой песни “Блогер”, записанной для веб-сериала FAKE, который вскоре выйдет на “Новом канале”. Сама исполнительница не понимает, почему слушатели восприняли ее трек в штыки, но, судя по всему, дело там даже не в русском языке.

“По поводу трека “Блогер”. Не понимаю абсолютно хейта на его счет. – написала Jerry Heil в Instagram. – Утром зашла почитать комменты – сразу вышла”. А так как у многих ее фолловеров появились вопросы к истории создания песни, Шемаева предложила критикам почитать ее на сайте телеканала. theLime сэкономил немного вашего времени и поинтересовался, что же так возмутило слушателей.





Пользователи YouTube назвали песню “Блогер”, возможно, худшей из всех, что выпускала певица. Это обосновали чрезмерным пафосом, скудным смыслом и отсутствием заявленного в релизе остроумного “высмеивания” людей, которые живут в мире соцсетей.

Ну а некоторых подписчиков исполнительницы разочаровал именно русский язык. Jerry Heil предсказали успех на “Славянском Базаре” и лайк от Ольги Бузовой.

Ответы на вопросы пользователей мы отыскали в свежем интервью певицы для “Нового канала”. И вот что удалось разузнать об истории трека и решении Шемаевой запеть на русском. Трек “Блогер” она написала еще два года назад. Именно он стал отправной точкой исполнительницы к карьере с авторскими песнями, ведь до этого Jerry Heil записывала лишь каверы на хиты других артистов.

Идея написать песню “Блогер” пришла к Шемаевой после того, как админы YouTube удалили ее канал с каверами, посчитав их плагиатом. “Меня поддерживала подруга […] Она сказала: “Это знак. Надо делать свою музыку!” Но добавила, что эта музыка должна быть злободневной, должна цеплять. “А напиши трек о блогере!”

Jerry HeilФото: instagram.com/thejerryheil

Jerry Heil написала песню в рэп-форме, что сегодня кажется уже очень необычным для ее стиля. Также это ее первый сингл на русском языке, так как в песне девушка вспоминает российских блогеров-миллионников. “Почему на русском, догадываюсь, – добавила Шемаева. – Леля [подруга] говорит на русском. Весь день я была на контакте только с ней […] Трек создан на эмоциях и ощущениях”.

В итоге песня блогер так и осталась “в столе” исполнительницы, лишь через два года Jerry Heil предложила его в качестве саундтрека для телесериала.