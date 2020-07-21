Лидер “Ляписа” Сергей Михалок стал многодетным отцом

48-летний лидер рок-групп “Ляпис 98” и Brutto Сергей Михалок и его 43-летняя жена Светлана Зеленкова в четвертый раз стали родителями. Радостной новостью белорусская актриса, с 2015 года живущая в Киеве, поделилась в Instagram.

Фото: https://www.instagram.com/zelechka2011/

“Я стала мамой четверых! 18.07.2020 в 12-12 пришел Новый человек в этот мир – МИРОН! Мирон Сергеевич Михалок, вес: 3380 рост: 53. Пришел легко! Потому что, Мир Он! – написала Светлана. – Я и действующие лица до сих пор в шоке, но все было очень интересно и удивительно! Я бы даже сказала, ошеломительно! Мир он такой: удивительный, поразительный, ошеломительный!”

Новорожденный мальчик – третий совместный ребенок Михалка и Зеленковой, который поженились в Одессе в 2015 году после 7 лет отношений. Пара также воспитывает 7-летнего сына Макара и годовалого Федора. От предыдущих отношений у музыканта есть 25-летний сын Павел, а у Светланы – 20-летняя дочь Ксения.