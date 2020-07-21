В Украине немного похолодает: синоптик дала прогноз погоды на 22 июля

В среду, 22 июля, атмосферный фронт принесет похолодание в северных и некоторых центральных областях Украины, местами на территории страны ожидаются дожди.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, появление на территории Украины холодного атмосферного фронта принесет понижение температуры воздуха на севере страны, в западном регионе, а также – в Винницкой и Черкасской областях. Здесь столбики термометров поднимутся днем до отметки +20… + 25 градусов.

“На остальной территории Украины – Юге, Востоке и большей части Центра – удержится высокая температура воздуха, + 25…+ 32 градуса”, – сообщила Наталия Диденко.

Преимущественно в Украины будет держаться сухая, облачная погода без осадков. Дожди вероятны на Прикарпатье, а также в Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях.

В Киеве в среду, 22 июля, дневная температура воздуха снизится до + 22… + 24 градусов, без осадков.

“Завтра погода будет почти идеальной для работы на свежем воздухе, прогулок и свободного дыхания”, – подытожила синоптик.

Как ранее сообщал “источник”, в июле в стране ожидаются сильные ливни, наводнения и шквалы.