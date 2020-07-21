Максим Плохой был на учете у психиатра: кто он и что известно о захватчике автобуса в Луцке

21 июля в центре Луцка злоумышленник Максим Плохой захватил автобус с пассажирами, как стало известно, террорист находился на учете у психиатра.

Об этом сообщают в Telegram-канале “Страна”.

Плохой взял людей в заложники и выдвинул требование: министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-президент Петр Порошенко, олигарх Виктор Пинчук, олигарх Игорь Коломойский, политик и миллиардер Ринат Ахметов, политик Виктор Медведчук должны выложить обращения с текстом – “я террорист в законе”. А президент Влааимир Зеленский должен написать – “фильм “Земляне” 2005 года смотреть всем”.

“В общем, как мы уже предполагали – городской сумасшедший. Судя по его записям в соцсетях – левак”, – написали в сети.

В Telegram-канале “Труха. Харьков” пишут, что по информации МВД, злоумышленник до этого находился на психиатрическом лечении.

“Похоже, он совсем отбитый”, – отметили в сети.

А в Telegram-канале “Украина 24/7” написали, что в Луцк срочно вылетает министр внутренних дел Арсен Аваков.

По данным заместитель министра внутренних дел Антона Геращенко, которые он опубликовал на своей Facebook-странице, в захваченном террористом автобусе находятся 20 человек. Преступник заявил о том, что он вооружен и автобус заминирован.

Полицией введена специальная операция “Заложник”. Проводятся переговоры.

Также Геращенко подчеркнул, что в сети за авторством Максима Плохого есть книга “Философия Преступника”, которая описывает пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

“Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот – я ещё больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я – это всегда Я, ибо – Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу -не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю всё сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник – это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога – в зеркале…”, – говорится в отрывке из книги.

Как сообщал “источник”, мужчина, который захватил автобус с заложниками в Луцке утром 21 июля, открыл огонь из автомата.