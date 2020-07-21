Муж и двое детей: alyona alyona поделилась планами на будущее

alyona alyona ответила на вопросы поклонников в Instagram, и теперь публика знает, чего ждать от амбициозной девушки через 10 лет. 29-летняя звезда украинского хип-хопа призналась, что в будущем планирует освоить несколько новых ипостасей.

Фото: https://www.instagram.com/alyona.alyona.official/

“Где видишь себя через 10 лет?” – спросили у Алены фанаты. “Часть года – в кресле саундпродюсера, с большой командой, в помощь молодым исполнителям и ради написания песен для артистов. Часть года – в кресле своей студии в Барышевке, создавая альбомы и треки. Часть года – в двух больших турах по Украине и зарубежных странах. Часть года – в социальной активности, путешествиях и отдыхе с мужем и двумя детьми, родными и близкими людьми”, – искренне ответила она.

Фото: https://www.instagram.com/alyona.alyona.official/

Ранее исполнительница рассказала о плане за год похудеть на 29 кг. Такое решение Алена приняла ради здоровья, обнаружив, что в день своего рождения 15 июня весила 127,5 кг. “Я начала интересоваться пользой многих вещей и верю в теорию, которая говорит, что употребление красного мяса влияет на весь организм, и в том числе на сердечно-сосудистую систему. Не хочу раньше времени окочуриться”, – рассказала Алена.