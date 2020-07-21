В Киеве более 70 людей заболели коронавирусом: какие районы лидируют

Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилась еще на 73 человека.
Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Всего в столице по состоянию на 21 июля коронавирус подтвержден у 7 034 людей. За все время пандемии COVID-19 преодолели 2 455 жителей столицы.
За сутки 20 июля заболели:
- 27 женщин в возрасте от 19 до 68 лет;
- 38 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет;
- 5 девочек от 2 до 7 лет и 3 мальчика от 4 до 8 лет;
- заболели в том числе и трое медиков.
В больницы столицы госпитализировали 3 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 68 киевлян.
Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Голосеевском, Дарницком и в Шевченковском районах – по 10 случаев в каждом.
Как сообщал “источник”, украинец Андрей Беркол рассказал о лечении коронавируса и трудностях болезни.