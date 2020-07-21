Канье Уэст обвинил Ким Кардашьян в попытке закрыть его на лечение после слез на публике

19 июля Канье Уэст провел первую встречу с избирателями в рамках президентской кампании 2020 года. На митинге рэпер-миллиардер признался, что в 2013 году они с Ким Кардашьян думали сделать аборт в начале ее беременности дочерью Норт. “Я едва не убил свою дочь!” – кричал он в слезах, предположив, что после этих слов жена захочет с ним развестись.

Фото: abc.net.au

По словам источников, Уэст переживает обострение биполярного расстройства, и его откровения действительно расстроили Кардашьян. Инсайдер сообщил People, что 39-летняя знаменитость пришла в ярость из-за его выходки. “Ким шокирована тем, что Канье говорил о Норт на митинге. Она в ярости, что он поделился чем-то настолько личным, – пишет издание. – Ким беспокоится, что откровения мужа о личной жизни могут повлиять на их четверых детей. Она очень любит детей и хочет защитить их”.

Сама Кардашьян не делала публичных заявлений о поведении мужа, но Уэст в ныне удаленной серии постов в Twitter заявил, что она вместе с матерью Крис Дженнер хотела его “запереть”.

“Ким пыталась прилететь в Вайоминг с доктором, чтобы запереть меня, как в фильме Прочь, потому что я вчера плакал и кричал о спасении жизни моей дочери, – написал Канье. – Крисс, не играй со мной, ты пыталась меня запереть. Ким пыталась вызвать доктора, чтобы закрыть меня вместе с ним. Если меня запрут, как Мандела, вы будете знать, почему. Все знают, что фильм Прочь – обо мне”.

Также рэпер затронул тему съемок Ким Кардашьян для Playboy в 2007 году. Он опубликовал фото с с четырьмя детьми и заявил, что “дети Уэста никогда не будут связываться с Playboy”.

Позже Канье удалил скандальные публикации, и в его Twitter появилась примирительная запись: “Теперь я сфокусирован на музыке”. В ответ обеспокоенные фанаты призвали его позаботиться о психическом здоровье. “Займись своим здоровьем, музыка подождет, – пишут в комментариях. – Психическое здоровье прежде всего, пожалуйста, обратись за помощью. Сосредоточься на том, что делает тебя счастливым. Мы все очень тебя любим и хотим видеть тебя в лучшем состоянии ума”.

Мимо срыва Канье Уэста не смогли пройти даже его знаменитые коллеги. В Instagram рэпера 50 cent появился скриншот публикации Уэста с красноречивым посланием: “Вот дерьмо, дурак, ты сказал, что чуть не убил свою дочь. Твоя жена знает, что тебе лучше успокоиться. Счастливая жена – счастливая жизнь”.

Ким Кардашьян тем временем находится в Лос-Анджелесе вместе с детьми. По информации Page Six, она “отчаянно пытается помочь Канье, успокоить его и не допустить каких-либо публичных кризисов”. “Семья считает, что у него биполярный эпизод. Он не будет принимать лекарства, потому что думает, что они делают его менее креативным. Но его слова об их старшей дочери Норт шокируют. Ким опустошена. Она так усердно работала, чтобы помочь ему, но она не позволит ему навредить детям”, – рассказал изданию источник.