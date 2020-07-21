Мир застыл в ожидании суда над Гислейн Максвелл: кто это и почему ее решение говорить погубит Голливуд

В начале июля агенты ФБР задержали в штате Нью-Гэмпшир светскую львицу Гислейн Максвелл – соратницу финансиста Джеффри Эпштейна и его бывшую возлюбленную. В июле 2019 года бизнесмена также арестовали по подозрению в организации секс-трафика с участием несовершеннолетних, а уже в августе Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере. Следствие пришло к выводу, что смерть наступила в результате самоубийства, что правда, совершенного при весьма странных обстоятельствах.

Согласно отчету прокуратуры, Гислейн Максвелл грозит 35 лет тюрьмы – ее подозревают в склонении несовершеннолетних к незаконному сексу, перевозке несовершеннолетних для оказания интимных услуг, сговоре с целью их перевозки и лжесвидетельстве. Суд над светской львицей состоится через год, но все это время она проведет под стражей. Опасаясь попыток бегства, юристам отказали в просьбе поместить Максвелл под домашний арест, даже когда речь зашла о залоге в $5 млн. Следствие допускает, что соратница Эпштейна согласится дать показания, но тогда, предполагают СМИ, полетят головы знаменитостей и политиков.

Дональд Трамп, его супруга Мелания, Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл Фото: Getty Images

Гислейн Максвелл родилась во Франции и стала девятым по счету ребенком в семье медиамагната Роберта Максвелла. Беззаботное детство девочки проходило в Великобритании, где семья нередко проводила выходные на личной яхте “Леди Гислейн”, названной в честь любимой дочери отца. Кстати, именно за ее бортом Роберту Максвеллу судилось встретить свою смерть – в 1991 году бизнесмен упал за борт яхты, после чего было много разговоров о суициде, несчастном случае и даже умышленном убийстве.

Смерть Максвелла открыла его наследникам малоприятный факт: их отец был мошенником и за последние несколько лет вывел сотни тысяч фунтов стерлингов из пенсионного фонда своей компании на личный счет. Расплачиваться пришлось сыновьям бизнесмена, а вот любимая дочь Гислейн унаследовала крупную сумму денег в трастовом фонде в Лихтенштейна и билет в следующий этап беззаботной жизни в США.

Проведя какое-то время в новой стране, Максвелл устроилась в местное агентство недвижимости, которое стало приносить ей полезные знакомства. Так будущая светская львица познакомилась с первой супругой Дональда Трампа и рядом влиятельных бизнесменов, в числе которых оказался финансист Джеффри Эпштейн. Кто бы мог подумать, что в ближайшее время пару свяжут дружба, роман и общее дело. А еще позже – всемирная известность, что правда, далеко не самая приятная.

К середине 90-х Гислейн Максвелл фактически стала центровым механизмом незаконного бизнеса Эпштейна, который разросся до внушительных масштабов. И как пишет The Sunday Times, ссылаясь на слова 16-летней на тот момент Энни Фармер, именно Максвелл отвечала за качество и своевременную доставку “товара” для самого бизнесмена и его влиятельных друзей. Порой, доставляя домой или на частный остров Эпштейна по три несовершеннолетних девушки ежедневно.

Гислейн МаксвеллФото: Getty Images

Как утверждают следователи, соратница финансиста завоевывала доверие девочек-подростков, создавая иллюзию дружбы и сопереживания их судьбам. По мере сближения светская львица переходила на откровенные беседы о сексе, эротическом массаже и прочих интимных услугах, все чаще переодевалась в присутствии юных “подруг” и постепенно внушала им, что к так называемой проституции стоит относиться проще.

В 1998 году Джеффри Эпштейн приобрел в Карибском море небольшой частный остров, потратив на это около $8 млн. Уже тогда подобным приобретениям мало кто удивлялся, но и вряд ли кому-либо приходило в голову, что живописную локацию превратят в эпицентр секс-трафика и место постоянных преступлений.

“Педофильский остров” Эпштейна, как его позже прозвали в СМИ, посещали политики, бизнесмены, актеры, музыканты и прочие знаменитости. В перечне гостей пресса частенько упоминает Билла Клинтона и даже британского принца Эндрю, младшего сына королевы Елизаветы II. К слову, 17 июля дочь принца Эндрю, принцесса Беатрис, тайно вышла замуж. Говорят, решение провести закрытую церемонию было обусловлено не только пандемией коронавируса, но и нежеланием ее отца показываться на публике после ареста Гислейн Максвелл.

О тесной дружбе с Джеффри Эпштейном частенько припоминают и нынешнему президенту США Дональду Трампу. В 2002 году в интервью журналу New York Трамп назвал бизнесмена близким другом и уточнил при этом, что в его компании всегда было “очень весело”. Чаще других СМИ цитировали слова Трампа о женщинах: “Как и я, он любит красивых женщин, и поговаривают, многие из них очень молоды”. При этом девушки, согласившиеся общаться сегодня со следствием и прессой, утверждают, что на острове Трампа не встречали.

Джеффри ЭпштейнФото: Getty Images

В 2008 году Джеффри Эпштейна, обвиненного в организации проституции и сексе с несовершеннолетними, арестовали в первый раз. Побаиваясь пожизненного заключения, бизнесмен пошел на сделку со следствием – признал вину и выплатил компенсацию более 30 жертвам. В тюрьме Эпштейн пробыл всего год, после чего вернулся к своим делам. Что правда, через некоторое время всплыл важный нюанс: юристы финансиста не уведомили о его досрочном освобождении жертв. А так как это условие было обязательным, к 2018 году оно стало основанием для возобновления дела.

Как уже упоминалось выше, Джеффри Эпштейн так и не дождался суда. В августе 2019 года его нашли мертвым в одиночной камере манхэттенской тюрьмы. Согласно официальной версии, бизнесмен покончил с собой, но внезапно пропавшие записи с камер видеонаблюдения, якобы спящая охрана и сомнительные травмы привели к разговорам об умышленном убийстве.

Гислейн Максвелл и модель Наоми КэмпбеллФото: Getty Images

Что касается Гислейн Максвелл, она исчезла еще в 2016 году. Светская львица и постоянная гостья пышных голливудских мероприятий перестала появляться на публике и контактировать с приятелями, число которых к этому времени пополнилось едва ли не всеми знаменитыми сегодня именами – от рокеров вроде Мика Джаггера до политиков и членов королевской семьи Великобритании.

После ареста этим летом Максвелл предъявили обвинения по шести пунктам и взяли под стражу. Согласно упомянутому выше отчету прокуратуры (наученной опытом смерти Эпштейна), светскую львицу лишили полотенец, простыни, а вместо обыкновенной тюремной формы выдали специальную бумажную, которая легко рвется, а поэтому не может быть использована как предмет для повешения или удушья. К тому же весь этот год у двери Максвелл будет дежурить охрана.

Гислейн МаксвеллФото: Getty Images

Среди прочего следствие интересуют записи со скрытых камер в домах Эпштейна. Ранее сам бизнесмен якобы хранил целый архив видеокассет, на которых были запечатлены его влиятельные гости, вот только после ареста записи исчезли. А так как доступ к ним имели лишь Эпштейн и Максвелл, выводы напрашиваются сами по себе. Помимо этого Максвелл якобы заведовала и так называемой черной записной книгой клиентов, но ее существование не доказано. Сама же светская львица предъявленные ей обвинения отрицает.

“Уверен, у нее есть доступ к этим видео, – поделился мнением на этот счет телеведущий Кристофер Мэйсон, лично знавший Максвелл. – Так что у многих влиятельных людей есть повод серьезно понервничать”.

СМИ обратили внимание и на тот факт, что следствие поручено подразделению по расследованию коррупционных преступлений государственных служащих, что говорит о том, что в деле наверняка замешаны чиновники, чьи имена пока хранятся в секрете. Но, судя по всему, это лишь вопрос времени.