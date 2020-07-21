“Тедис-Украина” хотят сделать полугосударственным монополистом – журналист Сергей Лямец

“Тедис-Украина” хотят сделать полугосударственной компанией-монополистом по примеру НАК “Нафтогаз Украины”.

Журналист Сергей Лямец опубликовал проект постановления Кабмина о создании Временного национального оператора на рынке табачных изделий, передают “Украинские новости”.

Автор документа не указан, однако критерии для выбора главного оптового торговца сигаретами прописаны под компанию “Тедис-Украина”. Согласно проекту, министерствам и ГНС в месячный срок предлагают разработать порядок взаимодействия с Временным национальным оператором, выбирать которого должны производители и импортеры табачных изделий. Они же будут проверять документы кандидата.

Подобный подход, по мнению Лямца, недопустим. АМКУ признал “Тедис-Украина” монополистом и выявил картельный сговор 4 крупнейших производителей: “Филипп Моррис Украина”, “Бритиш Американ Тобакко”, “Джей Ти Интернешнл Украина” и “Империал Тобако Юкрейн”. На данный момент все указанные компании имеют статус подозреваемых. Однако, при помощи Меморандума, подписанного с правительством в конце 2019, табачные производители оспаривают в судах решение АМКУ №697Р о наложении штрафа 6,5 млрд грн, – утверждает журналист.

Лямец считает, что демонополизация табачной отрасли остановлена, не смотря на заявления Зеленского о приоритете “борьбы с монополией для построения конкурентного рынка”. Журналист напомнил, что АМКУ рекомендовал табачным компаниям до 1 января 2020 привести реализацию сигарет в соответствие с требованиями законодательства о защите экономической конкуренции. По состоянию на июль, рекомендации АМКУ табачными компаниями не выполнены.

По мнению эксперта, табачные компании не соблюдают обязательства по уплате налогов, задекларированные в Меморандуме с правительством. “Суммы, о которых говорят компании в пресс-релизах – это акцизный сбор и НДС, который платят потребители, покупая пачку сигарет с маркой. Отношение налога на прибыль к доходу табачных компаний в 2016-2019 составило от 0,04% до 0,97%! Основная часть прибыли выводится в виде роялти и других платежей на иностранные материнские компании табачных корпораций. Минэкономики и ГНС не делают ничего, чтобы западные компании начали платить налог на прибыль. Это уже дело для ГБР”, – считает Лямец.

“Нельзя допустить сохранения “Тедис-Украина” в полугосударственном статусе. Под угрозой окажется работа не менее 100 украинских компаний, которые официально работают на рынке оптовых продаж табака и около 50 000 ФЛП, которые имеют лицензии на розничную торговлю. Возрастет уровень контрабанды и коррупции, бюджет не увеличит доходы, а Зеленский получит репутационные потери в глазах западных партнеров и бизнеса”, – считает Сергей Лямец.

Журналист сообщил, что 15 июля 2020 Хозяйственный суд Киева арестовал счета табачного монополиста по иску АМКУ к ООО “Тедис Украина” и 4 группам компаний производителей табачных изделий о взыскании штрафа в принудительном порядке. Однако, на следующий день в “Тедис-Украина” открыли новые счета и продолжили деятельность. “Тедис-Украина” непотопляем при любой власти. Компанию связывают с российским бизнесменом Игорем Кесаевым и одесситом Борисом Кауфманом. Структура собственности “Тедис-Украина” спрятана за оффшорными компаниями”, – заявил Лямец.

Журналист считает, что в ситуации вокруг сигаретной монополии, Зеленского пытаются обвести вокруг пальца лоббисты, пустившие корни в госструктурах.

“Нашлись политики, которые свою финансовую заинтересованность и прибыль табачных компаний готовы поставить выше интересов государства… но, не стоит именем Зеленского решать свои корпоративные вопросы. Ему это может очень не понравится”, – считает журналист.