Маленькие брат и сестра сбежали из дома – что они устроят, не мог представить никто, видео

В китайском городе Цзуньхуа (провинция Хэбэй) двое детей в возрасте 4 и 5 лет в игрушечном электромобиле проехали через оживленный перекресток, сбежав из дома.

Об этом сообщает издание The Sun, опубликовав видео с камер наблюдения, которые зафиксировали этот момент.

На снятых кадрах видно, как двое детей в возрасте четырех и пяти лет двигаются в игрушечном автомобиле с откидным верхом в час пик по оживленной дороге с тремя полосами движения. Мальчик, который был за рулем, остановился на середине перекрестка, прежде чем продолжить движение.

Встречные машины замедлили движение и начали объезжать странную пару. К счастью, их дальнейшее перемещение остановила женщина, выбежавшая из припаркованной машины. Вскоре на место происшествия прибыла полицейская машина.

Путешественниками оказались брат и сестра, которые сбежали из дома незаметно для отца. В отчете говорится, что дети во время поездки не пострадали.

Как ранее сообщал “источник”, шестилетнему мальчик из штата Вайоминг (США), который рискнул собственной жизнью, чтобы спасти свою сестру, пришлось наложить 90 швов на лице в результате травм.