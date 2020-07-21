В Украине от коронавируса умерли 20 человек за сутки

В течение суток, 20 июля, в Украине от осложнений коронавируса скончались 20 человек. Всего за сутки вирус подтвердили у 673 пациентов.

Об этом утром 21 июля сообщает пресс-центр СНБО.

В общей сложности смертельный вирус в Украине подтвердили у 60 166 человек.

Преодолеть вирус смогли 32 199 пациентов. От его осложнений в стране скончались 1518 человек.

Напомним, что 20 июля во Всемирной организации здравоохранения заявили, что карантин, который ввели по всему миру, сам по себе не сможет полностью остановить распространение коронавируса.

Также “источник” сообщал, что по состоянию на понедельник, 20 июля, не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 8 областей и город Киев.