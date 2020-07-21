Плачущий отец до убийства в Черновцах рассказывал о деле с гибелью сына в поножовщине

В сети появились новые подробности дерзкого убийства в Черновцах 18 июля, где прямо возле супермаркета средь бела дня один мужчина застрелил другого.

Как пишет в Facebook Сергей Воронцов, преступление могло быть местью за убийство сына.

Автор поста обратил внимание на видео, которое было снято еще полгода назад. На нем мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 18 июля, рассказывает о том, как напали на него и сына с кухонным ножом. В результате нападения он получил серьезные травмы, а его сын скончался в больнице.

Мужчина со слезами на глазах тогда пожаловался, что расследованием преступления никто не занимается.

“Кто-то пишет, что он бы все равно мстил. Хрен там, если бы он хотел мстить, он бы по прокуратурам не бегал, и в телевидение бы не стучался. Он на глазах у всех это сделал, потому что правду не прячут”, – сказал убитый горем отец.

Сам конфликт между азербайджанцами произошел в микрорайоне Гравитон 3 августа 2019 года, пишет издание “Чернівецький промінь”. Тогда был задержан один участник столкновения.

Как рассказали очевидцы событий изданию “Молодий буковинець”, семья убийцы 21-летнего азербайджанца проживает недалеко от места, где произошло убийство.

Место стычки азербайджанцев 3 августа 2019 годаФото: “Молодий буковинець”

Место стычки азербайджанцев 3 августа 2019 годаФото: “Молодий буковинець”

“Было очень много полицейских. Они расспрашивали присутствующих, как все началось. Потом ходили по квартирам и к нам заходили. В воскресенье ни азербайджанца не видел на Гравитоне – все попрятались по квартирам. Хорошо знаю отца и сына, которых задержали. Их семья проживает в соседнем доме, имеет троих детей. Младший мальчик болен ДЦП, родители часто с ним гуляют. А один из мужчин, которого подрезали, их зять”, – сказал местный житель.

Подтверждает версию о мести и источник издания “Чернівецький промінь”. Там утверждают, что 54-летний мужчина 18 июля застрелил отца убийцы его сына.

Как сообщал “источник”, в Константиновке Донецкой области местная жительница за 800 долларов США заказала убийство своего бывшего мужа.