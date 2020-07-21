В Киеве люди в масках устроили мощный взрыв – объявлен план-перехват, фото

В ночь на 21 июля неизвестные подорвали банкомат в Киеве на улице Выговского, 20.

Об этом сообщает “Киев оперативный” в Telegram.

Инцидент произошел в здании, в котором расположен супермаркет “Влада”.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники охранной фирмы, но там они уже никого не застали.

По камерам видеонаблюдения удалось установить, что преступление совершали три человека в масках и темной одежде. Они успешно взорвали банкомат ПриватБанка, а потом забрали кассеты с деньгами и скрылись в неизвестном направлении.

В Киеве введен оперативный план-перехват по розыску и задержанию указанных лиц.

Напомним, что рано утром в четверг, 14 мая, в Харькове взорвали банкомат, расположенный в жилом доме.