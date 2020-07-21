Обезьяны убили мать с четырьмя детьми

В Индии обезьяны развалили стену, которая обрушилась на мать с четырьмя детьми.

Об этом сообщает издание The Mirror.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш 17 июля. Из-за приматов погибли 45-летняя женщина и ее четверо детей (20-ти, 9-ти, 7-ми и 3-х лет), которые находились возле своего дома. Отмечают, что мать взяла своих шестерых детей спать на улицу, потому что у них дома сломался вентилятор.

Еще один 11-летний ребенок получил травму головы. А ребенок 5 лет не пострадал.

“Это был трагический инцидент, и пять членов семьи погибли сразу после того, как стена обрушилась на них. Мы обеспечили наилучшее лечение выжившего”, – сказал районный судья Викрам Сингх.

В качестве компенсации семье предложили 400 000 рупий (около 5 347 долларов).

В полиции уточнили, что обезьяны облюбовали дерево гуавы во дворе пострадавшей семьи. Животные запрыгивали на него с ветхого забора.

Известно, что отец семейства умер несколько лет назад.

Как сообщал “источник”, во Флориде полицейский спас маленького ребенка от акулы, которая подплывала к ребенку.