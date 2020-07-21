Как в Украине добиться больших выплат на пенсии: названы три способа

В Украине есть сразу три способа, которые помогут пенсионерам получать более высокие выплаты.

Об этом “Обозревателю” заявил эксперт по личным финансам Алексей Половинкин.

По его словам, деньги можно откладывать на банковском депозите, чтобы получать проценты. Но в таком случае при закрытии банка вкладчик сможет получить только 200 тысяч гривен, а остальная сумма сгорит. Исключение составляет государственный “Ощадбанк”, который гарантирует возвращение всей суммы.

Второй совет эксперта – покупать государственные ценные бумаги – облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В банках такие бумаги продают только если сумма составляет от 100 тысяч гривен, но брокеры готовы продать бумаги на сумму всего от 1150 гривен.

“У ПриватБанка на сайте сказано, что минимально можно купить ОВГЗ на миллион гривен. Но если с ними связаться, то можно узнать, что от 100 тысяч гривен уже можно покупать облигации. Второй вариант – покупать через брокеров. Тогда можно уже покупать облигации от 1150 гривен или от 1000 долларов (если ОВГЗ в валюте)”, – сказал Половинкин.

Третий способ – воспользоваться воспользоваться услугами частного страхового фонда.

Эксперт предупредил, что в таком случае также есть свои риски, однако такой инструмент можно считать одним из самых консервативных.

А вот покупать ежемесячно валюту и откладывать Половинкин не считает самым оптимальным вариантом.

“Это как зарядка. Лучше начать с небольшого шага. Если не можете полчаса каждое утро заниматься, лучше пройтись пять минут пешком, чем остаться в кровати. Так и с сохранением. Лучше откладывать в валюте, чем вообще ничего не делать”, – говорит эксперт.

Напомним, что министр соцполитики Марина Лазебная рассказала об индексации пенсий для украинцев в 2021 году.