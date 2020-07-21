Донецк на шестой год российской оккупации: дончане показали фото, во что превратилась “Донбасс Арена”

На социальные сети произвели тяжелый эффект фотографии из Донецка спустя 6 лет после начала российской оккупации: на снимках “Донбасс Арены” пользователи заметили, насколько быстро деградирует город до уровня “Абхазии”.

Об этом сообщает Диалог

Парк в центре Донецка, где расположена Донбасс Арена, до войны излюбленное место отдыха дончан. Всегда ухоженная территория с зелеными, аккуратными газонами превратилась в печальное зрелище, заросшее чертополохом и сорняками в человеческий рост.

На фотографиях можно заметить заросшие кусты бурьяна и малое количество людей. На стадионе до сих пор висят портреты футболистов, которые уже давно не играют в составе “Шахтера”.

Блогер Сергей Наумович также опубликовал фотографии и задал вопрос к жителям Донецка, которые допустили российскую оккупацию, спровоцировавшую упадок некогда одного из самых успешных украинских регионов.

“В Сети появились свежие фотографии сквера возле “Донбасс Арены”. Как видим, тут наступило устойчивое состояние “Абхазия”. Чистейший “русский мир”. Чуваки, у вас была одна из лучших команд Европы, которая играла на лучшем в Восточной Европе стадионе, а восемь лет назад тут был центр футбольного мира всей планеты! Но вы выбрали путь Абхазии…” – пишет блогер.