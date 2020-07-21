Ученые обнаружили на Венере десятки активных вулканов, фото

Исследователи из Университета Мэриленда и Института геофизики, Цюрих, создали 3D-модели, чтобы исследовать, могут ли вулканические структуры на Венере быть геологически активными.

Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые установили, что Венера имеет до 37 живых вулканических структур, называемых коронами, которые разбросаны по всей ее поверхности.

Это опровергает прежнюю теорию о том, что эти вулканические структуры, впервые обнаруженные в результате спутниковых наблюдений за планетой, давно умерли.

Отмечается, что кольцевые структуры образуются, когда горячий материал из глубины планеты поднимается через мантию и прорывается сквозь кору.

Лоран Монтези, профессор геологии в Университете Мэриленда, сказал, что они впервые смогли указать на конкретную структуру на Венере и сказать: “Посмотрите, это не древний вулкан, а один действующих сегодня”.

Ранее считалось, что вулканическая активность на Венере была только 500 миллионов лет назад.

Как сообщал “источник”, вездеход Curiosity опубликовал уникальные фотографии Земли и Венеры с Марса.