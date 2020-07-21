В Сватово на ферме произошел пожар

19 июля в 10 : 2 3 до Службы спасения “101” поступило сообщение о пожаре на территории фермерского хозяйства “Борис” по адресу: г.. Сватово , ул. Степная .

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Прибыв на место , спасатели установили, что горит автомобиль ” КамАЗ” с прицепом , склад с сеном и и есть угроза опрокидывания огня на ферму, где находится крупный рогатый скот.

Учитывая обстоятельства и масштаб пожара, были задействованы дополнительные силы и техника.

Пожар на площади 180 кв.м локализован в 10:55 и ликвидирован в 15 : 39.

Травмированных и погибших на месте происшествия не обнаружено.

Пожаром уничтожено складское помещение, автомобиль ” КАМАЗ ” с прицепом, 3 тонны соломы и 60 тонн сена.

К ликвидации пожара привлекалось 12 человек личного состава и 3 пожарных автоцистерны.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются специалистами.