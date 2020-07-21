Археологи нашли статуэтку Венеры, которой 6,5 тыс. лет – и ее тайна поражает, фото

Археологи в Венгрии обнаружили фрагмент 6500-летней статуэтки Венеры на месте древнего поселения Ленгьел, где сейчас идут строительные работы.

Об этом сообщает Hungary Today.

Находку назвали “Венера Эгерсеги” – ученые считают, что она станет самым впечатляющим экспонатом виртуальной выставки.

Отмечается, что с 2017 года сотрудники музея постоянно следят за земляными работами, связанными со строительством испытательного трека. В восточной части, над ручьем Надьпали, были обнаружены следы большого поселения культуры Ленгьел, образованного в 5 тысячелетии до нашей эры.

Самая красивая находка за последние три года, женская глиняная статуя, была найдена в этом году, 7 июля. Особенностью идола является детальная проработка.

Археологи говорят, что несколько объектов, связанных с культовой деятельностью, были ранее раскопаны в этой области, но эта находка хранит интересную тайну – она могла быть использована для обряда, связанного с плодородием сельхозугодий.

Как сообщал “источник”, ранее ученые обнаружили череп взрослого человека, жившего в Китае более 11 тыс. лет назад – и его форма поразила всех.