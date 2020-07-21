Ученые создали первый в мире не режущийся материал – и его свойства поражают, видео

Британские инженеры создали первый в мире не режущийся материал из керамических сфер, облаченных в алюминиевую конструкцию, – он может использоваться для изготовления легкой брони и велосипедных замков.

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам разработчиков из Университета Дарема и Института Фраунгофера, новый материал притупляет любую шлифовальную машину или дрель, с которыми он контактирует. Его назвали Протеус в честь греческого бога моря, меняющего облик.

Идея создать такой материал возникла у ученых, когда они обратили внимание на структуру моллюсков – их раковины состоят из плиток, связанных биополимерным материалом. Это делает их крайне устойчивыми к переломам.

“Лезвие постепенно разрушается и, в конечном счете, становится неэффективным, поскольку сила и энергия диска или сверла поворачивается обратно на себя, и он ослабляется и разрушается собственной атакой”, – пояснили разработчики свойства нового материала.

Доктор Стефан Шинишевский, доцент кафедры прикладной механики на инженерном факультете Даремского университета, уточнил, что вдохновил на разработку и грейпфрут.

“Мы были заинтригованы тем, как клеточная структура грейпфрута и черепичная структура раковин моллюсков могут предотвратить повреждение фруктов или существ внутри, несмотря на то, что они сделаны из относительно слабых органических строительных блоков”, – сказал он.

Как сообщал “источник”, ранее ученые сделали томографию мумии и были потрясены – оказалось, это вовсе не человек.