Супруги помогли бездомному коту и внезапно разбогатели

Семейная пара из американского Кентуки решила покормить бездомного кота и внезапно разбогатела.

Как пишет UPI, по дороге домой семья остановилась, чтобы купить ему поесть и выиграла дежкпот в лотерею в размере 50 тысяч долларов.

Так, счастливые билеты были куплены возле Turfway Food Mart, возле которого и живет бездомный кот. По словам семейной пары, они уже вот три года подкармливают животное и постоянно покупают по два лотерейных билета.

Последние билеты были куплены за 5 долларов, а самый удачный оказался у супруги и он принес солидный выигрыш.

“Сначала я думала, что это приз в 5 долларов, но потом заметила запятую. Когда я больше стерла защитное поле, я сказала в слух: “О, черт возьми, это 50 000 долларов!”. Это было потрясающе”, – отметила счастливая женщина.

По ее словам, забота о кошке оказалась неожиданно удачной.

“Если бы мы не вернулись назад, этого, вероятно, никогда бы не произошло”, – сказала она.

Напомним, что в Запорожье женщина приютила собаку, которая осталась без дома, теперь животное оригинально благодарит свою хозяйку.