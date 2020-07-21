В ВОЗ заявили, что карантин не остановит пандемию коронавируса

Карантин, который ввели по всему миру, сам по себе не сможет полностью остановить распространение коронавируса.

Такое заявление во время брифинга 20 июля сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает официальный сайт организации.

Он отметил, что карантинные меры помогают лишь замедлить передачу инфекции, а одним из главных методов борьбы с распространением вируса является отслеживание, выявление и изоляция контактов.

“Ни одна страна не может получить контроль над своей эпидемией, если она не знает, где находится вирус”, – сказал Гебреисус.

Кроме того, глава ВОЗ указал на важность мобильных приложений, которые помогают отслеживать потенциальных зараженных. При этом он признал, что пока ничто не заменит обученных работников, которые ведут поиски зараженных и контактных лиц “от двери к двери”.

“Отслеживание контактов необходимо для каждой страны, в любой ситуации. Это может предотвратить превращение отдельных случаев в кластеры, а кластеры – в дальнейшее распространение в обществе”, – подытожил глава ВОЗ.

Напомним, что глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт описал, как происходит типичный случай заражения коронавирусом.