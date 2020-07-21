Гороскоп на 21 июля для всех знаков Зодиака: кого ждет опасность, а кого успех

Вторник, 21 июля, – хороший день для планирования и составления планов на будущее, при чем, чем детальнее и продуманнее они будут, тем выше шансы на успех.

Гороскоп на 21 июля для всех знаков Зодиака опубликовала ТСН.

Овен (21.03 – 20.04)

Контролировать свои эмоции важно, как никогда: не сдержавшись и вспылив, вы можете всерьез и надолго поссориться с близким человеком, примирение станет проблемой.

Телец (21.04 – 21.05)

Приступая к реализации важного проекта, необходимо сделать мощный рывок на старте, тогда к финишу удастся прийти быстро, успешно завершив все необходимые дела.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Чтобы апатия, которую вы можете почувствовать с самого утра, не помешали работать над достижением цели, которую вы перед собой поставили, необходимо преодолеть ее любыми способами.

Рак (22.06 – 22.07)

Ни в коем случае нельзя отступать от принятого ранее решения, даже если все вокруг будут уговаривать вас так поступить, – впоследствии вы не сможете себе этого простить.

Лев (23.07 – 21.08)

Первая половина дня не будет богатой событиями – поэтому в это время можно отдохнуть, а заодно и приготовиться к важной встрече, которая произойдет после обеда.

Дева (24.08 – 23.09)

Тем, кто давно подумывает о смене деятельности, можно начинать постепенно воплощать свой план в жизнь – искать свободные вакансии и рассылать свои резюме.

Весы (24.09 – 23.10)

Выполнить сложную задачу, которую поставило перед вами начальство, можно будет только тщательно планируя и рассчитывая каждое свое действие.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Нынешний день вам по возможности, лучше провести в одиночестве: наедине с собой вы сможете не только обрести мир в душе, но и найти ответы на важные вопросы.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Посвятите день урегулированию вопросов личной жизни: похоже, вам давно необходимо серьезно поговорить с любимым человеком, затронув темы, о которых вы умалчиваете.

Козерог (22.12 – 20.01)

Появление человека из прошлой жизни может дать надежду на возобновление отношений, но, скорее всего, это всего лишь иллюзия, поэтому не стоит ее лелеять.

Водолей (21.01 – 18.02)

Налегать на работу сегодня нет никакой необходимости – все равно толку от усилий не будет, поэтому, несмотря на рабочий день, можно устроить себе небольшой выходной.

Рыбы (19.02 – 20.03)

От романтических свиданий лучше отказаться – неожиданная и бессмысленная ссора может привести к затяжному конфликту, так что не стоит рисковать отношениями.

Ранее “источник” рассказывал, представители какого знака Зодиака считаются самыми ленивыми. Для людей, родившихся под этим знаком, лень – обычное чувство, и с ней просто невозможно бороться.