В Украине будут бушевать грозы: синоптики дали прогноз на 21 июля

Во вторник, 21 июля, часть Украины накроют дожди с грозами, воздух прогреется до плюс 31 градуса.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, грозовые дожди пройдут на западе страны, а также в Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской и Киевской областях. На остальной территории без осадков, облачно с прояснениями.

Днем во вторник ожидается от плюс 22 до плюс 31 градуса. Прохладнее всего будет на западе, а теплее всего – на юге. Ночью столбики термометров покажут от 13 до 21 градуса с отметкой “плюс”.

Как сообщал “источник”, народный синоптик Леонид Горбань поделился прогнозом на август. По его расчетам, последний месяц лета в этом году в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков.

А вот метеоролог Татьяна Адаменко прогнозирует, что в 2020 году лето задержится еще на целый месяц в сентябре, а зима 2021 года будет теплой и дождливой.