Ученые нашли затерянный “город драконов”: фото

Археологи во время раскопок в Монголии вдоль реки Орхон обнаружили “Город Драконов” Лунчэн, столицу Хунну.

Об этом сообщает Нeritagedaily.

Раскопки проводились еще в 2017 году, но результаты были опубликованы только в местных СМИ.

Племя Хунну населяло восточную евразийскую степь с III века до нашей эры до конца I века нашей эры. Правитель Хунну назывался Шаньюй, он властвовал над центральной территорией.

Ученые обнаружили, что в городе есть двойная стена и искусственное водохранилище. Во время раскопок были найдены остатки сооружения, которое было украшено древней надписью “Сын Неба Шаньюй”. Именно оно, по мнению специалистов, является доказательством того, что найденный город действительно является городом драконов Лунчэн.

“В результате более чем десятилетнего исследования политического центра империи Сюнну, я очень рад, что мы обнаружили Город Дракона или город Лунчэн“, – сказал руководитель группы археологических исследований Улан-Баторского государственного университета Идерхангай Тумур-Очир.

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