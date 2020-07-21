Полицейский спас маленького ребенка от акулы – и это видео заставляет замереть

Во Флориде полицейский спас маленького ребенка от акулы, которая подплывала к ребенку.

Об этом сообщает “Fox News”.

Полицейский Какао-Бич Адриан Косицки прогуливался по пляжу со своей женой, когда они заметили, что акула приближается к мальчику на мелководье недалеко от берега.

Полиция поделилась видео свидетеля, показывающего, как плавник акулы прорезает поверхность воды, когда она плывет к мальчику.

“Эй, приятель! Эй, тут есть акула”, – говорит один из зрителей, прежде чем другой крикнет: “Вот она”.

Быстро мыслящий Кошицкий прыгнул в воду и схватил мальчика, таща его через прибой к берегу.

Судя по видео, Косицки и мальчик достигли берега, когда акула плыла в нескольких шагах от них.

“Мы, конечно, не морские биологи, обученные, чтобы различать различные виды акул, их соответствующие привычки питания и агрессивность у пловцов. Мы просто делаем то, что делаем лучше всего – защищаем общественность от вреда”, – говорится в сообщении.

Как сообщал “источник”, в Тасмании огромная акула стащила с лодки 10-летнего мальчика – чудом ему удалось выжить.