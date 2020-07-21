День Казанской иконы Божией Матери: что нельзя делать 21 июля

Во вторник, 21 июля, отмечают праздник Казанской Божьей Матери, это День явления иконы Божией Матери в Казани.
“источник” собрал главные приметы и традиции праздника.
Икона Казанской Божьей Матери считается защитницей дома от пожаров. Также эта икона – покровительница всех женщин: ей молятся о семейном благополучии и просят помощи с рождением ребенка.
Приметы 21 июля
Дождь на Казанскую считается отличной приметой: мол, это значит, что сама Божья Матерь выплакала у Сына Христа прощение для всех христиан.
Есть такие приметы на погоду:
- дождя нет – начало августа дождливым будет;
- солнечный день – к ясной зиме;
- осы ведут себя агрессивно – к засухе;
- утренний туман – к теплу.
Традиции и запреты дня
День отлично подходит для профилактики и лечения различных заболеваний.
В это время в старину начиналась жатва – самая горячая пора у крестьян. Но на саму Казанскую никогда не работали: настолько уважали этот праздник.
В этот день принято ходить в церковь. Особенно важна сегодня молитва Казанской Божьей Матери для женщин – чтобы счастья в жизни прибавилось.
Из работ по хозяйству сегодня разрешается лишь уход за домашней скотиной и проветривание погребов.
По народным поверьям, 21 июля нельзя:
- работать;
- ссориться;
- о чем-то сожалеть;
- грустить.