День Казанской иконы Божией Матери: что нельзя делать 21 июля

Во вторник, 21 июля, отмечают праздник Казанской Божьей Матери, это День явления иконы Божией Матери в Казани.

“источник” собрал главные приметы и традиции праздника.

Икона Казанской Божьей Матери считается защитницей дома от пожаров. Также эта икона – покровительница всех женщин: ей молятся о семейном благополучии и просят помощи с рождением ребенка.

Приметы 21 июля

Дождь на Казанскую считается отличной приметой: мол, это значит, что сама Божья Матерь выплакала у Сына Христа прощение для всех христиан.

Есть такие приметы на погоду:

дождя нет – начало августа дождливым будет;

солнечный день – к ясной зиме;

осы ведут себя агрессивно – к засухе;

утренний туман – к теплу.

Традиции и запреты дня

День отлично подходит для профилактики и лечения различных заболеваний.

В это время в старину начиналась жатва – самая горячая пора у крестьян. Но на саму Казанскую никогда не работали: настолько уважали этот праздник.

В этот день принято ходить в церковь. Особенно важна сегодня молитва Казанской Божьей Матери для женщин – чтобы счастья в жизни прибавилось.

Из работ по хозяйству сегодня разрешается лишь уход за домашней скотиной и проветривание погребов.

По народным поверьям, 21 июля нельзя: