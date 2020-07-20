У Зеленского отреагировали на Кадырова

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского не видят необходимости отвечать на личные сообщения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, в которых он требует подтвердить извинения.

Об этом сообщили в понедельник, 20 июля, в Офисе президента в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

“Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов”, – говорится в комментарии ОПУ.

У Зеленского просят не придавать “факту личного сообщения главы субъекта федерации соседней страны чрезвычайное значение”.

В ОП также указали на то, что послание главы Чечни содержит в себе прямую отсылку к определенному роду межгосударственных отношений, которые являются компетенцией только действующих президентов двух стран.

“Нет смысла комментировать или обсуждать любые личные сообщения”, – отметили в Офисе президента.

Напомним, что ранее Рамзан Кадыров обратился к президенту Зеленскому с призывом “определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения” за оскорбившее его шоу “Квартала 95”, которое было опубликовано несколько лет назад.

При этом Кадыров призвал президента Украины “выстроить добрососедские отношения” с Россией.

Как ранее сообщал “источник”, весной состоялся бой главы Чечни Рамзана Кадырова и непобедимого российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, где последний поддался.