Археологи обнаружили загадочную стену и тайные комнаты, которым больше 2 тыс. лет: фото

Древняя стена из песчаника, украшенная надписями и относящаяся к эпохе Птолемеев, была обнаружена группой специалистов по древностям в южном Египте, в 80 км к северо-западу от Луксора.

Об этом сообщает Аrab News.

Стена расположена примерно в 200 метрах от святыни богини Хатор – эксперты полагают, что руины на этом месте могут иметь большое религиозное значение.

По словам генерального секретаря Высшего совета древностей Египта Мустафы Вазири, во время раскопок были найдены входы в Святую Долину, на югу от королевского кладбища в Умм-эль-Каабе. Исследования показали, что входы вели в комнаты, высеченные из камня и высотой не более 1,2 метра. Также археологи обнаружили еще один комплекс из пяти комнат, соединенных узкими входами, врезанными в стены.

Как уточнил глава Центрального департамента древностей Верхнего Египта Мохаммед Абдель-Бади, комнаты расположены над глубокими вертикальными скважинами, соединенными с естественными водными туннелями.

Большинство комнат содержат фрагменты керамики, фонтаны, террасы и ряд небольших отверстий в стенах. Отверстия возле входов, вероятно, использовались в качестве ручек или для привязывания веревок.

В свою очередь, Мэтью Адамс из Института изящных искусств в Университете Нью-Йорка и со-директор Миссии в Северном Абидосе отметил, что нет никаких указаний на то, что какая-либо из комнат была использована для захоронения.

Вместе с тем, по его словам, древние египтяне считали, что священная долина к югу от королевского кладбища в Умм-эль-Каабе является воротами в загробную жизнь. Поэтому, находка, расположенная высоко внутри недоступной горы, вероятно, имеет большое религиозное значение.

Как сообщал “источник”, археологи Токийского университета вместе с командой из Эфиопии и Гонконга обнаружили ручной топор, сделанный из бедренной кости бегемота, которому 1,4 млн лет, что делает его самым старым в своем роде.