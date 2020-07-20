Моторное масло Caterpillar и его применение в Украине

Грузоперевозки, сельское хозяйство, строительство и добывающая промышленность – качественная техника одной из старейших в мире корпораций Caterpillar широко востребована в различных сферах деятельности человека и не менее широко популярна в Украине. И, конечно, сердце любой техники – двигатель – требует оптимально подходящих смазочных материалов. Поэтому разработчики компании создали моторные масла Caterpillar, которые используются как для оригинальной техники, так и для других агрегатов.

Масло для Caterpillar DEO-ULS 10w-30 создано на синтетической основе и соответствует принятым в Америке и Европе стандартам. Одно из основных достоинств оригинального масла Caterpillar – цена, доступная различным категориям потребителей. Купить масло Cat10w30 – оптимальное решение для владельцев экскаваторов, грузовых автомобилей и самосвалов с дизельными моторами, оснащаемыми устройствами снижения токсичности отработанных газов. Эта разновидность линейки является всесезонной и безупречно работает при внешней температуре в диапазоне от 18 градусов мороза до 40 градусов тепла по Цельсию, что практически полностью покрывает украинские климатические реалии.

Кроме того, масло Caterpillar имеет следующие достоинства:

безупречно смазывает самые труднодоступные детали, образуя надежную пленку, защищающую их от трения и износа;

препятствует коррозии и возникновению вредных отложений;

обеспечивает очищение внутренних поверхностей двигателя;

не боится перепада температур;

уменьшает шум двигателя;

продлевает срок качественной работы мотора даже при интенсивных нагрузках.

Владельцам парка автомобилей, сельскохозяйственной техники или иных силовых агрегатов, а также авторемонтных мастерских выгоднее купить масла Caterpillar в больших объемах. Поэтому компания Avtomaslo предлагает данный продукт в удобной расфасовке – 208 литров. Смазочный материал изготовлен на заводе в Швеции – одном из филиалов американской компании. Тщательный контроль разработчиками всех этапов технологического процесса, а также шведская педантичность и ответственность гарантируют безупречное качество масла.

Чтобы избежать подделок и контрафактной продукции, приобретайте масло для грузовика Caterpillar только у проверенных поставщиков. Компания Avtomaslo за двенадцать лет работы доказала, что ей можно доверять.