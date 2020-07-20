Таможенный брокер «M-GROUP» – документальное оформление на таможне без проблем!

Таможенное оформление грузов, перевозимых через границу, является очень непростой задачей. Помощь специалистов, имеющих достаточный опыт и знания в области таможенного документооборота, дает возможность сэкономить время и деньги, обеспечить эффективность регламентированных законодательством процедур. Компания «M-GROUP» предоставляет услуги таможенного брокера уже более тринадцати лет. Настоящие профессионалы оформят все необходимые документы для ведения внешнеэкономической деятельности, юридически подготовят груз к транспортировке через границу, обеспечат оперативное прохождение таможенного контроля.
Таможенный брокер – это всегда выгодно!
Отправив заявку по электронной почте или позвонив по номеру контактного телефона, вы сможете заказать любой вид сотрудничества: от бесплатной экспертной консультации до полного юридического сопровождения.
Таможенный брокер «M-GROUP» произведет:
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Аккредитацию и переаккредитацию на таможне;
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Таможенное оформление грузов и товаров разных типов;
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Полное сопровождение процедуры таможенного контроля.
Преимущества сотрудничества с опытными специалистами очевидны:
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Интересы заказчика имеют приоритетное значение;
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Исключительно прозрачные и безопасные условия работы;
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Выполнение целого комплекса мероприятий по таможенному оформлению;
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Возможность долгосрочного партнерского сотрудничества.
Сколько стоят услуги специалистов «M-GROUP»?
Цены на услуги таможенного брокера в этой компании вполне доступные по сравнению со среднестатистическими на отечественном рынке и позволяют избежать финансовых потерь, которые неизбежны при непрофессиональной подготовке разрешительных документов. Воспользовавшись помощью сотрудников компании, вы застрахуете себя от штрафных санкций, простоя груза и других неприятных нюансов.
Затраты на услуги таможенного брокера – это грамотная инвестиция не только в развитие вашего бизнеса, но и в экономию времени, денежных средств, нервов. Опытные специалисты «M-GROUP» применяют весь багаж знаний, высочайший профессионализм и квалификацию, для того, чтобы внешнеэкономическая деятельность и международная логистика не вызывали у вас дополнительных проблем.
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Источник: https://tamognia-prosto.com.ua/