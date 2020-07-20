Рэп-звезда Ники Минаж впервые станет мамой. Как изменилась певица, пока хранила секрет

Ники Минаж сообщила, что ждет своего первого ребенка. Эксцентричная 37-летняя рэп-исполнительница поделилась в Instagram ярким фото, на котором в профиль сидит в купальнике, лиф которого украшен детской соской. На втором снимке она в полный рост позирует в голубом парике, осторожно поддерживая живот рукой.

Фото: https://www.instagram.com/nickiminaj/

Фото: instagram.com/nickiminaj/

В 2019 году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего Кеннета Петти, ранее судимого за попытку изнасилования. Сама певица неоднократно заступалась за возлюбленного. “Ему было 15 лет, ей было 16… они были в отношениях, – говорила она. – Бросьте, люди из интернета, вы не сможете управлять моей жизнью. Вы даже не можете управлять своей жизнью”.

Слухи о беременности Минаж ходили несколько месяцев. Звезда подогревала их фотографиями заметно округлившегося бюста, но ни разу официально не подтверждала и не опровергала догадки фанатов. Теперь они с радостью поздравляют ее с грядущим пополнением.