Актриса в бюстгальтере из медицинских масок оригинально напомнила о защите от коронавируса

Комедийная актриса, телеведущая и писательница Челси Хэндлер устроила во дворе тренировку с гантелями в необычном наряде. 45-летняя шутница дополнила леггинсы и кроссовки “бюстгальтером” из двух связанных медицинских масок, едва прикрывающим пышную грудь.

“Надень маску”, – лаконично подписала Хэндлер публикацию в Instagram. На видео женщина сразу же перешла к серьезной теме – профилактике распространения коронавируса, который в США забрал уже 143 тысячи жизней.

“Люди хотят, чтобы их дети вернулись в школу, а мы подводим наших работников здравоохранения. Пожалуйста, найдите маску и наденьте ее на любую часть тела!” – призвала она.

В комментариях публика не смогла сдержать эмоций от выходки актрисы. “Посмотрел это 86 раз”, – пишут пользователи соцсети. – “Идеальная грудь!” “Эти маски на удивление хорошо защищают”, “Мода 2020”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chelsea Handler (@chelseahandler) 17 Июл 2020 в 9:44 PDT