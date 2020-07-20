Выбрали путь Абхазии: блогер показал свежие печальные фотографии “Донбасс-Арены”

В оккупированном Донецке сквер вокруг знаменитого стадиона “Донбасс Арена”, где проходили матчи европейской Лиги Чемпионов, зарос сорняками.

Соответствующие фото опубликовал на своей Facebook-странице блогер Сергей Наумович.

По его мнению, ситуация на оккупированном Донбассе все более напоминает тот упадок, который господствует в оторванной от Грузии части страны – Абхазии.

“Как видим, тут наступило устойчивое состояние “Абхазия”. Чистейший “русский мир”. Чуваки, у вас была одна из лучших команд Европы, которая играла на лучшем в Восточной Европе стадионе, а восемь лет назад тут был центр футбольного мира всей планеты! Но вы выбрали путь Абхазии…” – подписал он опубликованные фото.

Как ранее сообщал “источник”, в Донецкой области боевики ограничили работу контрольных пунктов въезда-выезда.